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İstanbul'da YSK protestosuna katıldığı için gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü serbest bırakıldı

Protestocular, evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı

21 Nisan 2017 14:06

İstanbul'daki salı günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz pusula ve zarflardaki oyların da geçerli sayılmasına ilişkin 16 Nisan'da aldığı son dakika kararını protesto ettikleri için gözaltına alınan 16 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9'u adli kontol şartıyla olmak üzere 14 kişi serbest bırakıldı.

Salı günü haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 kişi evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürülmüştü.

Hayırcılara yöneltilen suçlamanın "Evetin meşru olmadığını iddia ederek yapılan eylemlere katılmak, yönlendirmek ve provoke etmek" olduğu öğrenilmişti. 

Gözaltına alınan 38 kişiden 16'sı savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinden sonra 16 kişiden 2 kişiden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ozan Barış Akdoğdu ile Fatih Haziran Meclisi'nden Serdar Gül tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest bırakılan 14 kişiden 9'una adli kontrol şartı getirildi.

 

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