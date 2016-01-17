İstanbul'da yılbaşında bomba süsü verilmiş paket koyan 11 kişi yakalandı

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı akşamı İstanbul'un çeşitli yerlerinde Metrobüs, Tramvay ve Metrolara bomba süsü verilmiş paketler bırakan 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekipleri, yılbaşı akşamı İstanbul'un çeşitli yerlerinde Metrobüs, Tramvay ve Metro'lara bomba süsü verilmiş paketler bırakan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

21 adrese operasyon

TEM ekipleri, vatandaşlarda panik oluşturmak için bomba süsü verilmiş paketleri bırakan şüphelileri MOBESE ve güvenlik kameralarından tek tek belirledi. Bunun üzerine Bahçelievler, Beyoğlu ve Fatih'te 21 adrese Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü kadın 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis baskın sırasında yaptığı aramalarda örgütsel doküman ve dijital belgeler ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet kaynaklarından gözaltına alınan şüphelilerin Demokratik Gençlik Konfederasyonu (DEM-GENÇ) üyesi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgulanma işlemleri devam ediliyor.