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İstanbul'da yılbaşında 6 bin 363 sürücüye ceza kesildi

Ceza kesilen sürücülerden 268'ine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

02 Ocak 2019 20:13

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi  6 bin 363 sürücü ve aracına para cezası kesti. Ceza kesilen sürücülerden 268'ine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirtildi.


İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında toplam 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

Yılbaşında 6 bin 363'üne çeşitli suçlardan ceza kesildi


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik denetimlerinde ise 9 bin 398 aracı ve sürücüyü kontrol etti. Bu kişiler ve araçlardan 6 bin 363'üne çeşitli suçlardan ceza kesildi.

268 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi

Trafik polisleri yılbaşı gecesi yaptığı alkol denetimlerinde ise 2 bin 733 aracı durdurarak uygulama yaptı. Bu araçları kullanan 268 sürücünün alkolmetre ile yapılan test sonucunda 0,50 promilin üzerinde alkollü oldukları tespit edildi. Bu sürücülere ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinden işlem yapılarak para cezası kesilerek, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulandığı öğrenildi.

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