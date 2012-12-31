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İstanbul'da yılbaşında 5 bin polis görev yapacak

Yılbaşı gecesi yaşanabilecek kapkaç, hırsızlık, taciz gibi suçların en aza indirilmesi amacıyla 5 bin polis görev yapacak

31 Aralık 2012 13:02

İstanbul'da, bu gece yaşanabilecek kapkaç, hırsızlık, taciz gibi suçları önlemek amacıyla 5 bin polis görev yapacak.

İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları sürerken, emniyet de gerekli tedbirleri aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın koordinasyonunda alınan emniyet tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi 5 bin polis görev yapacak. Polisler, kutlamaların yapıldığı Taksim, Nişantaşı, Bakırköy, Beşiktaş, Bağdat Caddesi gibi yerlerde, kapkaç, hırsızlık, taciz gibi suçların önüne geçmek için çalışacak.

    
Güven timleri görevde


Yılbaşı gecesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'nda ise Güven Timleri Şube Müdürlüğü özel önlemler aldı.

5 bin polisin yarısı bu gece Taksim ve Nişantaşı'nda görev yapacak. 2 bin 500 polisten 640'ının ise güven timi polisi olacağı öğrenildi. Özellikle taciz, kapkaç gibi suçların en önüne geçmek için güven timleri polisleri seyyar satıcı, Noel Baba, ayakkabı boyacısı ve Milli Piyango biletçisi kılığında, yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için iş başında olacak.

Ayrıca, suçluların tespit edilmesi amacıyla Taksim ve İstiklal Caddesi 100 ayrı güvenlik kamerasıyla izlenecek ve bu kameralardan 30'u seyyar olacak.

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