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Ekonomi

İstanbul'da yeni emlak trendi villalar

sahibinden.com'un açıkladığı verilerde İstanbul'da en çok satılık villa ilanı verilen ilçe Beykoz çıkarken, ortalama villa fiyatının 5 milyon TL'yi bulduğu Beşiktaş en pahalı ilçe oldu

25 Haziran 2013 02:36

Satılık ve kiralık villalar İstanbul emlak piyasasının en çok talep edilenleri arasında yerini aldı. sahibinden.com’un 2013 yılının ilk 5 ayı verilerine göre en çok satılık villa ilanı girilen ilçe Beykoz olurken, villalarda ortalama fiyatın 5 milyon TL’yi bulduğu Beşiktaş ise en pahalı ilçe oldu.

Ayda 3 milyarı aşkın sayfa görüntülemesiyle Türkiye’nin en çok ziyaret edilen e-ticaret sitelerinden sahibinden.com, İstanbul’da 2013 yılının ilk 5 ayına ait villa ilanları verilerini açıkladı. Verilere göre en çok satılık villa ilanının verildiği İstanbul ilçesi Beykoz olurken, onu sırasıyla Çekmeköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Sarıyer izledi. Satılık villa ilanlarında ortalama fiyatın 5 milyon TL’yi bulduğu Beşiktaş ise en pahalı ilçe oldu.
 

Beşiktaş’ı fiyat sıralamasında Üsküdar, Beykoz, Eyüp ve Çekmeköy takip etti. Veriler, Boğaz’ın sahil şeridinde yer alan ilçelerde villaya olan yoğun ilgiyi ortaya koydu.

 

Kiralık villada da en pahalı ilçe Beşiktaş

 

İstanbul’da yükselmekte olan villa trendinde kiralık villalara olan talebin de kayda değer olduğu gözlendi. İstanbul'da kiralık villa ilanı sırasıyla en çok Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer, Eyüp ve Başakşehir ilçelerinden verilirken, en pahalı ilçeler ise sırasıyla Beşiktaş, Eyüp, Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar oldu. En pahalı ilçe Beşiktaş'ta kiralık villa ilanları ortalama 22 bin 550 TL’den verilirken, en çok kiralık villa ilanı olan Beykoz'da ise fiyatlar 7 bin 500 TL civarında seyretti.

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