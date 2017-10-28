İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ (2)  

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İbrahim AKTÜRK - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU /İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı 5 bin polis, 200 noktada \'Yeditepe Huzur\' adı verilen genel asayiş denetimi gerçekleştiriyor. Denetimlerde şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde arama yapılıyor. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek veriyor.

Denetimler saat 24.00\'e kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kadıköy, Fatih, Şişli ve Eyüp\'te denetim noktaları

-Araçların durdurulması

-Polisler

-GBT sorgulaması yapılması

-Araçların aranması

-Çantaların aranması

-Polis helikopterinden detay

-Genel ve Detay







