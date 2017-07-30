İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması; 200 farklı noktada 5 bin polis

200 farklı noktada 5 bin polisin görev aldığı "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında denetimlere katılan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Kanunsuz insanlara fırsat vermeyeceğiz. 24 saat ayakta olacağız" dedi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetimlere eşlik eden Çalışkan, Taksim Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Yeditepe Huzur" uygulamasının 26.'sının yapıldığını anımsatan Çalışkan, 200 farklı noktada 5 bin polisin görev aldığını bildirdi.

Uygulamada, şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız gayet huzurlu gidiyor. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Hem polisimizin pratiği artıyor hem de vatandaşlarımız huzur duyuyor. Yorucu oluyor ama bizler de yaptığımız işten zevk alıyoruz."

Çalışkan, Yeditepe Huzur uygulamalarının devam edeceğini belirterek, "Bu huzurun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Kanunsuz insanlara fırsat vermeyeceğiz. 24 saat ayakta olacağız. Polisin olduğu yerde kanunsuzluk olamaz." ifadelerini kullandı