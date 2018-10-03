İstanbul'da yaşayan muhalif Suudi gazetecinin güvenliğinden endişe ediliyor

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İstanbul’da yaşayan, muhalif Suudi gazeteci Jamal Khashoggi’nin (Cemal Kaşıkçı) ailesi ve arkadaşları, kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle bilinen gazeteciden dünden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Dün, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna gitmesinden bu yana Khashoggi’den haber alamadıklarını söyleyen ailesi ve arkadaşları, gazetecinin güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Washington Post’tan Kareem Fehim’e konuşan Khashoggi’nin Türk nişanlısı, Suudi Arabistanlı gazetecinin dün 13:00 sıralarında konsolosluğa girdiğini aktardı. Kendisinin de dışarıda beklediğini belirten kadın, konsolosluğun resmi kapanış saati olan 17:00’ye kadar Khashoggi’nin dışarı çıkmaması üzerine polise haber verdiğini söyledi.

Reuters: Türk yetkililer, Khashoggi'nin hala konsoloslukta olduğunu söyledi

Çarşamba öğle saatlerinde Reuters’a konuşan iki üst düzey Türk yetkili de, Khashoggi’nin hâlâ Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda olduğunu ifade etti.

Türk Arap Medya Derneği de Twitter'da yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesaplarını etiketleyerek, Kaşıkçı'dan haber alınamadığına dikkat çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Kaşıkçı ile ilgili haberleri gördüklerini ve durumla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti.

Washington Post: Cemal’e bugün erişemedik ve nerede olduğuna dair ciddi endişelerimiz var

Washington Post’un uluslararası yorum yazılarından sorumlu editörü Eli Lopez, Suudi Arabistan yönetimi hakkında muhalif yazılar yazan Kaşıkçı ile ilgili olarak "Cemal’e bugün erişemedik ve nerede olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” dedi. Lopez, "Durumu yakından takip ediyoruz ve daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz. Eğer gazeteci ve yorumcu olarak işleri nedeniyle gözaltına alındıysa bu haksız ve aşırı olur” diye konuştu.

Tutuklanma tehdidi nedeniyle ABD’ye taşınmıştı

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu, ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma tehdidi nedeniyle bir sene önce ABD’ye taşındı. ABD’ye taşındığından bu yanan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Washington Post için Eylül 2017’de kaleme aldığı yazısında “Ben evimi, ailemi ve işimi geri bıraktım ve sesimi yükseltiyorum… Başka türlüsü hapishanede çürüyenlere ihanet olur. Birçokları konuşamazken ben konuşabiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.