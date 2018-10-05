İstanbul'da yaşayan avukat, borçları yüzünden intihar etti

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Gökhan Vural Arı’nın iş kurmak için geldiği İstanbul'da yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle intihar ettiği öğrenildi.

soL haber portalında yer alan habere göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden olan ve İstanbul Barosu'na kayıtlı 28 yaşındaki Avukat Gökhan Vural Arı iş kurmak için geldiği İstanbul'da yaşadığı ekonomik zorluklar ve ödeyemediği borçları nedeniyle intihar etti.

Avukat Hakları Grubu'nun instagram hesabından yapılan paylaşımda "Bu büyük acı bize bir kez daha; bu ülkede ve bu şehirde ne kadar ağır şartlar altında mesleğimizi yapmaya çalıştığımızı hatırlattı. Çok! çok üzgünüz" denildi.