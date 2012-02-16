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Ekonomi

İstanbul'da yaşam Miami'den daha pahalı

İstanbul, 140 şehrin sıralandığı dünyanın yaşam maliyeti en yüksek şehirleri arasında 58'inci sırada yer aldı.

16 Şubat 2012 16:45

 

 
T24 - Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve ekonomi ile iş alanlarında araştırmalar ve analizler yapan "Economist Intelligence Unit"in (EIU) raporuna göre, İstanbul'da yaşamak Miami, Bangkok, Lizbon ve Pekin gibi şehirlerde yaşamaktan daha pahalı, Atina, Bogota, Washington ve Manchester gibi şehirlerde yaşamaktan ise daha ucuz.
 
Geçen yıl listede 28'inci sırada yer alan İstanbul'un, kur farkından dolayı 30 sıra gerileyerek bu yıl 58'inci sırada yer aldığı belirtildi.
 
Euro Bölgesi'ndeki krizle birlikte, İsviçre Frangının değer kazandığının vurgulandığı raporda, ilk sırada İsviçre'nin Zürih kenti, son sırada ise Pakistan'ın Karaçi şehri yer aldı.
 
Her yıl yayımlanan rapor, 93 ülkede 140 şehirde 160 ürün ve servisin fiyatlarının karşılaştırılmasının ardından kaleme alınıyor.
 
Rapora göre dünyanın en pahalı ilk 10 şehri şöyle: Zürih, Tokyo, Cenevre, Osaka, Oslo, Paris, Sydney, Melbourne, Singapur ve Frankfurt.
 
Dünyanın en ucuz 10 şehri ise şöyle: Karaçi, Mumbai, Tahran, Yeni Delhi, Cidde, Panama City, Katmandu, Cezayir, Dakka ve Muskat.
 
 
 

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