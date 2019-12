İstanbul'da yaşam maliyeti ucuzladı

T24- İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer'in 6 kıtada 214 kenti kapsayan 2011 yılı Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre, İstanbul, yaşam maliyetinde 70. sırada bulunuyor.





Her kentte konut, ulaşım, yiyecek, giysi, ev eşyaları ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırmada ilk 3'ü sırasıyla Luanda, Tokyo ve N'Djamena aldı.



Moskova, Cenevre ve Osaka, 2010 yılında da olduğu gibi 4, 5 ve 6. sıraları aldı. Yaşam maliyeti en düşük şehir ise Karachi oldu. Geçen yıl aynı araştırmada 44. sırada bulunan İstanbul, 2011'de 70. sırada yer aldı ve yaşam maliyeti açısından geçen yıla göre daha ''ucuz'' bir şehir olarak listede yerini aldı.



100 puana sahip referans şehir New York'un baz alındığı ve döviz hareketlerinin Amerikan dolarına kıyaslanmasıyla sıralamanın yapıldığı araştırmada, bu yıl Luanda 2010'da olduğu gibi birinci oldu ve Karachi'den 3 kat daha pahalı bir şehir olarak dikkati çekti.



Araştırmaya göre, data toplama evresinde; dünyada yaşanan doğal afetler, Ortadoğu'da yaşanan siyasi ve sosyal dalgalanma, yurt dışında çalışan ve ''expat'' olarak adlandırılan kitlenin yaşam koşullarını belirli oranda etkiledi. Para birimlerinde yaşanan değişimlerle bu dalgalanmanın neden olduğu konut, ulaşım gibi alanlardaki yüksek fiyatlar ve özellikle benzin fiyatlarındaki artış sıralamalarda büyük değişikliklere neden oldu.



Araştırmada 32. sırada yer alan New York, Amerika'nın en pahalı kenti olurken, Los Angeles listeye 77. sıradan girdi. Chicago ve Washington ise 108. sırayı paylaştı. Los Angeles ve Chicago, listede bir önceki yıla göre sırasıyla 22 ve 17 basamak gerilerken, Washington ise geçen yıla göre 3 basamak yukarı çıktı. Araştırmaya göre Amerika'da konut fiyatları ekonomin düzelmeye başlaması ve talebin artmasına bağlı olarak yükseldi.







Avrupa'dan 3 kent ilk 10'da







Mercer'in araştırmasında sadece 3 Avrupa kenti ilk 10'a girdi. Moskova, Avrupa'daki ''en pahalı

kent'' unvanını korumaya devam ederken, İsviçre kentlerii Cenevre ve Zürih, 2. ve 3. sırayı aldı. Londra 18, Milan 25 ve Paris 27.sıradan listede yerini aldı. Avrupa'da en büyük çıkışı Stockolm gösterdi ve 76. sıradan 39. sıraya yükseldi. Bunun sebebi ise İsveç Kronu'nun Amerikan doları karşısında değer kazanması olarak gösterildi.



Avustralya kentleri yerel para biriminin Amerikan Doları karşısında yaklaşık yüzde 14 değer kazanması ile listede ''inanılmaz bir sıçrayış'' gösterdi. Konaklama ücretlerinin de yukarı çıkması ile listede Sidney 14. sıraya, Melbourne ise 21. sıraya yükseldi.



Asya'da ise Tokyo 2., Osaka 6., Singapur 8. ve Hong Kong 9. sıradan listeye girdi. Bu kıtada konaklama yapılabilecek yerlerin azlığı, buna karşın talebin çokluğu pahalılığı tetikleyen faktör oldu.



Ortadoğu'da konaklama ücretlerinin düşmesi ile yaşam maliyetinde ucuzlama görüldü. Dubai ve Abu Dhabi sıralamada geriledi ve sırasıyla 81 ve 67. noktaya yerleşti. Geçen yıla göre Ortadoğu'da ucuzlama göstermeyen tek kent ise Riyad oldu. Ortadoğu'nun yaşam maliyeti en yüksek şehri ise Abu Dhabi olarak belirlendi.