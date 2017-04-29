T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Kapatılan yollara alternatif 2 yol belirlendi

29 Nisan 2017 17:45

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fenerbahçe-ÇAYKUR Rize Spor maçı için kapalı ve alternatif yolların listesini yayınladı. 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü açıklamasında, "30.04.2017 günü saat 16.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – ÇAYKUR Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 13.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir" denildi.

Trafiğe kapatılacak yollar

- D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

- Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

- Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

Alternatif güzergâhlar

-  Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

-  D-100 Karayolu

ETİKETLER

FenerbahçestadÇaykur Rizespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24