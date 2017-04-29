İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fenerbahçe-ÇAYKUR Rize Spor maçı için kapalı ve alternatif yolların listesini yayınladı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü açıklamasında, "30.04.2017 günü saat 16.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – ÇAYKUR Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 13.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir" denildi.

Trafiğe kapatılacak yollar

- D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

- Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

- Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

Alternatif güzergâhlar

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

- D-100 Karayolu