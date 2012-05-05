İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kentte bugün yapılacak 4 etkinlik için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Boğaziçi Köprüsü kapatılacak

Yapılan açıklamaya göre ilk olarak Boğaziçi köprüsü trafiğe kapatılacak. ‘Orijinal Kuzey Disiplin Yürüyüşü’ nedeniyle aynı gün saat 07.00’dan itibaren yürüyüş sona erinceye kadar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi:

- Boğaziçi Köprüsü Kuzey Yol Anadolu’dan Avrupa Yakasına geçiş,

- Anadolu Yakası Altunizade D-100 köprü katılım ile Beylerbeyi ayağı köprü girişinden Boğaziçi Köprüsü Kuzey Yolu takiben Yıldız-Beşiktaş Kavşağına kadar olan güzergah trafiğe kapatılacaktır.

- Eski Kısıklı Caddesinden gelip D-100 Kuzey Katılım,

- Beylerbeyi D-100 Kuzey Katılım,

- Mahir İz Caddesi üzeri Altunizade Köprüsünden D-100 Kuzey Katılım,(Millet Parkı Önü)

- Tophanelioğlu Caddesi- Gold Bilgisayar Önünden Çevre Yolu D-100 Kuzey Katılım,

- Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadından Boğaziçi Köprüsü istikameti Otosan Köprüsüne gelmeden D-100 Güney Göztepe Köprü istikameti,

- Bostancı-Kozyatağı istikametinden gelip Otosan Köprüye gelmeden D-100 Kuzey’e katılım,

- Kadıköy’den gelip D-100 Güney Otosan Köprü altından Boğaziçi Köprüsü Kuzeye katılımlar trafiğe kapatılacaktır.

Haliç Köprüsü kapalı

Geleneksel Kadir Has Üniversitesi Altın Boynuz Ödüllü Liselerarası ve Büyükler 10.Yıl Yol Koşusu nedeniyle de saat 07.30’dan itibaren koşu sona erinceye kadar ise Unkapanı-8 Mayıs Kavşağı arası Balat Sahil Yolu gidiş ve geliş güzergahı ile bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Haliç Köprüsünden Ayvansaray’a İnişler (Kuzey-Güney) trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de miting

Kadıköy İskele meydanı'nda düzenlenecek "Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarını" anma mitingi nedeniyle de saat 13.00'dan itibaren kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

-Rıhtım Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak

-Boğa meydanından Rıhtım caddesine kadar tüm yol trafiğe kapatılacak

-Söğütlüçeşme caddesinden rıhtıma inen ara sokaklar,

Zeytinburnu'nda miting

Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda da düzenlenecek "Kutlu Doğum Etkinliği" nedeniyle saat 14.00'dan itibaren kapatılıcak yollar şu şekilde açıklandı:

-Onuncu Yıl Caddesinde Abay caddesine giriş

-Kazlıçeşme Demiryolu Altgeçidinden Zakirbaş sokak kapatılacak Kazlıçeşme istikametine akım verilmeyecek

-Zeytinburnu Belediye Yanı varyant .başından akım kesilerek Abay Caddesi kapatılacak

-Onuncu Yıl Caddesi gerektiğinde trafiğe kapatılacak