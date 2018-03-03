İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul,(DHA)

İSTANBUL\'DA yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile \'Dünya Kadınlar Günü\' miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy\'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

KADIKÖY\'DE KAPALI YOLLAR

04.03.2018 günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.– T.M. Akhisarspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

- Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

- Kördere Sokak

BAKIRKÖY\'DE KAPALI YOLLAR

\"04.03.2018 Pazar günü ilimiz Bakırköy ilçesi Bakırköy Meydanda gerçekleştirilecek olan “Dünya Kadınlar Günüö miting programı nedeniyle etkinlik günü saat 05.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir\"

Trafiğe Kapatılacak Yollar

-İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön)

-İncirli Caddesine bağlanan sokaklar,

-Şükran Çiftliği Sokak,

-Zuhuratbaba Caddesi,

-Fişekhane Caddesi,

Alternatif Güzergâhlar

Sahil Kennedy Caddesi,

Ekrem Kurt Bulvarı,

D-100 Yolu Ataköy mevkii,

