İstanbul'da yarın bazı yollar ulaşıma kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı’nda yarın saat 16.00-19.30 arasında yapılacak eylem nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “6 Eylül 2015 Pazar günü 16.00-19.30 saatleri arasında ilimiz Bakırköy ilçesi Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yapılacak açık yer toplantısı nedeniyle 6 Eylül 2015 Pazar günü saat 12.00’den itibaren etkinlik bitimine kadar gerek katılımcıların güvenliği, gerekse katılımın düzeyine göre kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkartılmıştır” denildi.



Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

“Ekrem Kurt Bulvarı Marmara Forum yanından İsmail Erez Bulvarına katılım, İncirli Caddesi ve D-100 (E-5) karayolundan İsmail Erez bulvarına katılım, trafiğe kapatılacaktır.”



Alternatif yollar ise şöyle:

“İsmail Erez Bulvarı dışında Ekrem Kurt Bulvarından Bakırköy Adliyesi istikametine tüm gidişler.