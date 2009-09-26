İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla tören provasının yapılacağı 27 Eylül ile törenin gerçekleştirileceği 6 Ekimde Vatan Caddesi ve bağlantılı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tören ve prova günlerinde, saat 07.00'den itibaren Vatan Caddesi ve bağlantılı yollar ile Hal Yolu bitimi, E-5 Karayolu Cevizlibağ, tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi, Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro İstasyonu'na kadar geliş ve gidiş istikametinin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan şu alternatif yolları kullanmaları istendi:

''D-100 Karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergahında veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat Yolu'nu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametini, E-80 Karayolunu kullanacak sürücülerin Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametini, Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından, Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini, Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan, Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastaneleri'ne intikal etmeleri veya Halk Ekmek önünden Ulubatlı Köprü üzerini takip ederek Topkapı Tünel içinden Millet Caddesi'ni kullanıp Cerrahpaşa, Çapa, Haseki hastanelerine intikal etmeleri, Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere gidecek sürücülerin, Atatürk Bulvarı, Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları gerekmektedir.''

Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80'i kullanacak sürücüler, Cevizlibağ'dan E-5'e yönlendirilecek.