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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da oynanacak Süper Lig maçları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

22 Nisan 2017 22:29

İstanbul'da yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı ile pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Adanaspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena stadyumunda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe, maçı nedeniyle saat 14.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi;

Seyrantepe Metro Kavşağı - Ayazağa istikametine giden yan yol girişi,

TEM Kuzey yan yoldan stat istikametine giden yan yol girişi,

TEM Kuzey yan yoldan TEM Güney yan oya dönüş varyant girişi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar ise şöyle açıklandı;

Seyrantepe Kavşağı - Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışlarını kullanmak isteyen araç sürücüleri için alternatif olarak; Ayazağa'dan Ay Işığı Sokak'tan, Deniz Sokak üzerinden İmam Çeşme Yolu Caddesine akım verilecek.

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