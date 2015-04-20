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İstanbul'da yarın bazı mahallelerde elektrik yok

Ataşehir, Tuzla ve Pendik'te elektrikler belli sürelerde olmayacak

20 Nisan 2015 00:38

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Ataşehir, Tuzla ve Pendik ilçelerinin bazı mahallelerine yarın (20 nisan) elektrik verilemeyecek. 

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yaptığı açıklamaya göre kesintiler şu şekilde gerçekleşecek:

Pazartesi günü:

-Ataşehir (9.00–14.00): Ferhatpaşa Mahallesi, G38, G37, G39 sokakları

-Tuzla (9.00–18.00): İstasyon Mahallesi,İbrahim Ağa, Fabrikalar Çıkmazı, Sevcan, Nail Bey, Araplar, Azra, Güllü Bahçe, Zeybek sokakları

-Pendik’te ise 9.00–17.00 saatleri arasında farklı mahallelerde kesinti olacak.

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