İstanbul'da yarın bazı mahallelerde elektrik yok

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Ataşehir, Tuzla ve Pendik ilçelerinin bazı mahallelerine yarın (20 nisan) elektrik verilemeyecek.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yaptığı açıklamaya göre kesintiler şu şekilde gerçekleşecek:

Pazartesi günü:

-Ataşehir (9.00–14.00): Ferhatpaşa Mahallesi, G38, G37, G39 sokakları

-Tuzla (9.00–18.00): İstasyon Mahallesi,İbrahim Ağa, Fabrikalar Çıkmazı, Sevcan, Nail Bey, Araplar, Azra, Güllü Bahçe, Zeybek sokakları

-Pendik’te ise 9.00–17.00 saatleri arasında farklı mahallelerde kesinti olacak.