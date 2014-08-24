İstanbul'da yarın 8 ilçede elektrik yok

İstanbul'un Avrupa yakasında Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Bağcılar ve Esenler'e 6 ile 12 saat arasında elektrik verilemeyecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avrupa yakasının bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın elektrik verilemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın elektrik alamayacak yerler ve saatleri şöyle:



"Güngören, 09.00-13.00 saatleri arasında, Merter Keresteciler Sitesi, Kayıkçı, Ladin ve Şimşir sokaklar ile Fatih Caddesi ve civarı, 12.00-19.00 saatleri arasında Merter Keresteciler Sitesi, Alabey, Defne, Kasım, Yıldırım ve Kestane sokaklar ile civarı,

Zeytinburnu'nda 09.00-18.00 saatleri arasında Maltepe Mahallesi, Litros Yolu, Fatih Sanayi Sitesi ve Hitit Sitesi, Beşiktaş 'ta 09.00-15.00'te Etler Hristo, Cebeci, Necati Çamlıbel sokaklar, Özlem Sitesi Yolu ve civarı,

Gaziosmanpaşa'da 08.00-14.00 saatleri arasında, 1. Cebeci Yolu, 2594, 2495, 2506 ve 2500 sokaklar, EMPA Ayakkabı ve civarı, 14.00-17.00'de, 2. Cebeci Yolu, 2594 ve 2580 sokaklar, Erel Makine, 2596 Sokak, Güray Döküm ve civarı, 08.00-17.00 saatleri arasında, 1. Cebeci Yolu, 2594, 2495, 2506 ve 2500 sokaklar, EMPA Ayakkabı ve civarı,

Küçükçekmece'de, 15.00-19.00 saatleri arasında, Özbey Sokak, Dilek Tekstil, Şirin, Hisar, Cihan ve Kaynak sokaklar, Köyüm Kent Blokları, 09.00-13.00'te, Irmak ve Özgür sokak,

Bahçelievler'de 12.00-16.00 saatleri arasında, BEDAŞ Sefaköy İşletme Müdürlüğü, Güngör, Kımız, Güneşli ve Çalışlar sokaklar, Güneşli Çıkmazı, Acar İş Hanı, Kalender ve Güngören Sokak, Enderun İş Merkezi,

Fatih'te, 08.00-15.00 saatleri arasında, Hobyar Eminönü, Sururi, Tahtakale, Taya Hatun ve Mercan mahalleleri ve civarı, 13.00-21.00'de, Hoca Paşa Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi, Saffati Paşa ve Erdoğan sokaklar, İbni Kemal Caddesi ve civarı, Ankara , Muradiye ve İbni Kemal Caddesi ve civarı, Hobyar Eminönü Mahallesi, Muhzirbas, Dervişoğlu, Miar Cevat sokakları, Orhaniye Caddesi, Hoca Paşa Sokağı, Çarıkçılar Sokak, Mahmut Paşa Yokuşu ve civarı, Hamiye Türbesi Sokak, Büyük Postane Caddesi, Postane Yanı ve Mimar Vedat sokakları ve civarı,

Esenler'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1136, 1137, 1139, 1138, 1134, 1140 sokaklar, Battal Gazi Caddesi, Atış Alanı Caddesi, Nehir Turan İlkokulu,

Bağcılar'da 09.00-18.00'de, Yavuz Selim Mahallesi, 5/15, 5/15A, 5/18, 1/B, 1, 1/9, 1/11, 1/5, 1/7, 26/2A, 26/2B, 26/11, 26/11C, 26/11B, 26/10, 26/10A, 26/12, 26/11E, 26/11H, 26/11D, 26/11F, 26/12F, 26/12A sokaklar, Muhtarlık Binası ve İSMEK.