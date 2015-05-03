T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da yarın 12 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 12 ilçede 5 Mayıs'ta elektrik kesintisi uygulanacak

03 Mayıs 2015 16:37

Anadolu Yakası'ndaki Adalar, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Şile, Pendik, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 5 Mayıs'ta elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Adalar'da saat 09.00-13.00'te Büyükada, Maden Mahallesi, Ataşehir'de, 09.00-14.00'te Yenişehir Mahallesi, Beykoz'da, 09.00-13.00'te Soğuksu Mahallesi, 09.00-14.00'te ise Kavacık Mahallesi ve bağlı sokaklarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Kadıköy'de, saat 09.00-14.00'te Göztepe ve Fenerbahçe Mahallesi, Kartal'da, 09.00-14.00'de Uğur Mumcu Mahallesi, Maltepe'de, 09.00 13.00'te Girne Mahallesi Sokak, Şile'de, 09.00-14.00'te Çayırbaşı, Kabakoz Mahallesi ile Çayırbaşı Yolu Sokak'ta, Pendik'te, 09.00-14.00'te Ahmet Yesevi Mahallesi, Zevat Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kesintilere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Sancaktepe'de, saat 09.30-14.00'te Mevlana Mahallesi, Sancak, Güler, Banu, Petek, Demir, Seda, Mercan, Gonca, Genç Osman, Esen, Kadırga, Bayram, Yüce, Can, Tefsir, Seçkin, Salihler, Otlukbeli, Nur Yolu, Milli, Mebus, Mayıs, Mandıra, Kiraz, Kırım, İrfan, Vekil, Kabil, İhram, Avcı, Gözde, Fevzi Paşa, Fazilet, Kansız, Esat, Emniyet, Değerli, Cici, Birdal, Battal, Aydınlar, aydan, Aslı, Alkılıç, Aday, Veysel Karani, Mevlana, İhya, Ferhat, Gülden, Ömerli, Ahsen, Güzel, Nene, Rahmet, Sağlık, Şehit Ahmet Erim ve Suyol sokakları, Tuzla'da ise 10.00-14.00'te Akfırat Mahallesi ve bağlı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak."

Açıklamada ayrıca Üsküdar'da, saat 09.00-11.30'da Sultantepe Mahallesi, 11.00-13.00'te Selamiali Mahallesi, 10.00-14.00'de Bahçelievler Mahallesi ile Ümraniye'de, 09.00-15.30'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

istanbulanadolu yakasıelektrik kesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24