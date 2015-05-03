İstanbul'da yarın 12 ilçede elektrikler kesilecek

Anadolu Yakası'ndaki Adalar, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Şile, Pendik, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 5 Mayıs'ta elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Adalar'da saat 09.00-13.00'te Büyükada, Maden Mahallesi, Ataşehir'de, 09.00-14.00'te Yenişehir Mahallesi, Beykoz'da, 09.00-13.00'te Soğuksu Mahallesi, 09.00-14.00'te ise Kavacık Mahallesi ve bağlı sokaklarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Kadıköy'de, saat 09.00-14.00'te Göztepe ve Fenerbahçe Mahallesi, Kartal'da, 09.00-14.00'de Uğur Mumcu Mahallesi, Maltepe'de, 09.00 13.00'te Girne Mahallesi Sokak, Şile'de, 09.00-14.00'te Çayırbaşı, Kabakoz Mahallesi ile Çayırbaşı Yolu Sokak'ta, Pendik'te, 09.00-14.00'te Ahmet Yesevi Mahallesi, Zevat Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kesintilere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Sancaktepe'de, saat 09.30-14.00'te Mevlana Mahallesi, Sancak, Güler, Banu, Petek, Demir, Seda, Mercan, Gonca, Genç Osman, Esen, Kadırga, Bayram, Yüce, Can, Tefsir, Seçkin, Salihler, Otlukbeli, Nur Yolu, Milli, Mebus, Mayıs, Mandıra, Kiraz, Kırım, İrfan, Vekil, Kabil, İhram, Avcı, Gözde, Fevzi Paşa, Fazilet, Kansız, Esat, Emniyet, Değerli, Cici, Birdal, Battal, Aydınlar, aydan, Aslı, Alkılıç, Aday, Veysel Karani, Mevlana, İhya, Ferhat, Gülden, Ömerli, Ahsen, Güzel, Nene, Rahmet, Sağlık, Şehit Ahmet Erim ve Suyol sokakları, Tuzla'da ise 10.00-14.00'te Akfırat Mahallesi ve bağlı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak."



Açıklamada ayrıca Üsküdar'da, saat 09.00-11.30'da Sultantepe Mahallesi, 11.00-13.00'te Selamiali Mahallesi, 10.00-14.00'de Bahçelievler Mahallesi ile Ümraniye'de, 09.00-15.30'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağı kaydedildi.