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İstanbul’da yarım asırlık sıcaklık rekoru kırıldı!

Küresel anlamda da bu yılın neredeyse her ayı, şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay oldu

11 Kasım 2016 21:06

İstanbul geçtiğimiz Salı günü 27.3 dereceyle 1962’den bu yana en sıcak Kasım gününü geçirdi. Güneyden gelen rüzgarlar ile 4 ilçede 54 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan bilgilere göre dün yapılan ölçümlerde Eyüp, Çekmeköy, Beykoz ve Tuzla’da sıcaklık rekorları kırıldı. Bu ilçelerden Eyüp’te 27,3, Çekmeköy’de 26,9, Tuzla’da 26,8, Beykoz’da ise 26,7 sıcaklık değerleri ölçüldü. Bu rakamlar, 1 Kasım 1962 yılında kayıtlara geçen 26,5 dereceyi geride bıraktı.

Görkem Gömeç’in yesilist.com’da yer alan haberine göre, yapılan ölçümler 2016 yılının ortalama sıcaklıkların çok üstünde seyir ettiğini gösteriyor. 2016 yılı Ağustos ayından sonra geçtiğimiz yıla göre bir düşüş gösterdi ama Kasım ayı bunu değiştirecek gibi.

Küresel anlamda da bu yılın neredeyse her ayı, şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay oldu. NASA’nın analizleri Şubat ayının küresel yüzey sıcaklıkları bakımından en gayritabi ölçümlere sahip olduğunu belirtiyor.

 

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