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İstanbul’da yangın paniği: 3. kattan minibüsün üstüne atladı

Panik yaşayan kişi olay yerinden uzaklaştı

20 Ocak 2016 11:33

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında panik yaşayan Suriyeli bir sığınmacı 3. kattan park halindeki bir minibüsün üzerine atladı. 

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Armağan Aydın’ın haberine göre, Yangın, Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 54 numarada bulunan 5 katlı binada, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli sığınmacıların kaldığı binanın girişinde bulunan elektrik tesisatında yangın çıktı. Yangın sebebiyle bina yoğun dumanla doldu. Yangını fark eden Suriyeliler büyük panik yaşadı. Binanın 3. katında kalan bir kişi, yaşadığı korku sebebiyle park halindeki minibüsün üzerine atladı. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Camı kırılan minibüste maddi hasar oluştu. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yangın tüpü ile yaptı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından binada ikamet eden Suriyelilerin bir kısmı tahliye edildi. Dumandan etkilenen şahıslara olay yerindeki ambulansta oksijen verildi. Büyük paniğe yol açan yangında dumandan etkilenenler haricinde herhangi bir yaralanan olmadı. Polis ekipleri binadan kattan atlayan Suriyeli şahsı bulmak için çalışma başlattı.

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