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İstanbul'da dış basına Gezi protestosu

'Bizim Çocuklar' adlı grup, Gezi Parkı protestolarında yanlı yayın yaptıkları iddiası ile BBC, CNN International, Reuters yabancı medya kuruluşlarını protesto etti.

13 Haziran 2013 21:36

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Bizim Çocuklar" grubu, Teşvikiye'de BBC'nin ofisinin de bulunduğu binanın önünde toplandı. Gruptakiler adına açıklama yapan grup üyesi Berna Özgül, BBC, CNN International ve Reuters gibi yabancı medya kuruluşlarının, Taksim'deki olaylar sırasında "Türkiye'de iç savaş varmış gibi" yayın yaptığını söyledi.

Özgül, CNN International'ın canlı yayınlarının ABD'lileri dahi şaşırttığını belirterek, "Taksim Gezi Parkı protestolarını takip etmek için İstanbul'a adeta çıkartma yapan uluslararası basının, canlı yayınlarında manipülatif haberler yapmaları gözümüzden kaçmadı. ABD'de yayın yapan gazeteler de Taksim'de yaşananları adeta ülkede iç savaş varmış gibi internete taşıdı. Ancak aynı medyanın Suriye'de 100 bin insan ölürken yaptıklarını da biliyoruz" diye konuştu.

 

Başkonsolostan tepki

 

 

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, protesto sırasında ortaya çıkan bazı görüntülerden duyduğu rahatsızlığı Twitter’dan dile getirdi.

Turner, yaptığı açıklamada, söz konusu dövizin de görüldüğü bir fotoğrafı da paylaşarak, “İstanbul’da BBC karşıtı bir protestoda çekildiği iddia edilen bu fotoğrafı görmekten rahatsız oldum. Birileri Türklerin sağduyusunu itibarsızlaştırmaya mı çalışıyor?” dedi.

 

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