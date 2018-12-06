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İSTANBUL'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor

06 Aralık 2018 09:33

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu.   
Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı. 

Görüntü dökümü 
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-Tarabya\'da dalgalı denizden ve yağıştan görüntü
-Zeytniburnu sahilden görüntü
-Galata Köprüsü ve balıkçılarla röp.
-D-100 karayolundan görüntü
-Kartal sahilinden detay
-Yağıştan detaylar
-Ağaçlardan detay
-Teknelerden detay
-Yağış nedeniyle D-100 Karayolunda uyarı levhası
-Şemşiyesini açanlar detay
-Otobüs duraklarında bekleyenler
 

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