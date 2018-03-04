İstanbul'da yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle bir parkın istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü.

İstanbul'da etkili olan yağış, Merkez Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki İdris Bitlis Parkı'nın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Duvar, yolda park halinde bulunan araçların üzerine çöktü. Olayda, bir kamyon, 4 otomobil zarar gördü.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor.

Bu arada, Silivri'de de yağmur aralıklarla devam ederken, bazı bölgelerde dolu etkili oluyor.