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İSTANBUL'DA  YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA İstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor

28 Kasım 2018 09:31

Haber-Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
İstanbul\'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor. Yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde gezen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu. Bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına 
sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda da  su birikintileri oluştu. 

Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Yağmur yağması
-Şemsiyeli Vatandaşlar
-Şemsiyesi olmayanlar
-Tente ve duraklarda yağmurdan korunan vatandaşlar
-Genel ve detaylar

28.11.2018 - 05.25 Haber Kodu : 181128008

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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