İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI (1)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen yağış başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.



Görüntü Dökümü:

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- TEM Seyrantepe\'den görüntüler

- Sarıyer\'den yağmur görüntüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden yağmur görüntüsü

