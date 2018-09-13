T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI (1)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA  İstanbul'da beklenen yağış başladı

13 Eylül 2018 21:38

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA 
İstanbul\'da beklenen yağış başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti. 


Görüntü Dökümü:
----------------------
- TEM Seyrantepe\'den görüntüler 
- Sarıyer\'den yağmur görüntüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden yağmur görüntüsü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENZeki GÜNALDHA  İstanbulYağış SarıyerFatih Sultan Mehmet KöprüsüMeteoroloji Genel MüdürlüğüSarıyer Beşiktaş BeykozMaltepe Kartal PendikTuzlaDökümü TEM SeyrantepeSarıyer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24