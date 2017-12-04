İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ramazan EĞRİ - Özgür EREN / İstanbul DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul\'da yağmur başladı.
Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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CEVİZLİBAĞ
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-Yağmurdan görüntü
-Trafikten görüntü
-Şemsiye ile yürüyenler
-Duraklarda bekleyenler
-Detaylar
KADIKÖY
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-D-100\'de trafik yoğunluğu
-Kadıköy\'de şemsiye ile yürüyenler
-Genel ve Detay