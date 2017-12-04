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İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ramazan EĞRİ - Özgür EREN / İstanbul DHA Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur  başladı

04 Aralık 2017 15:19

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ramazan EĞRİ - Özgür EREN / İstanbul DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul\'da yağmur  başladı.
Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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CEVİZLİBAĞ
////////////////////////
-Yağmurdan görüntü
-Trafikten görüntü
-Şemsiye ile yürüyenler
-Duraklarda bekleyenler
-Detaylar

KADIKÖY
/////////////////
-D-100\'de trafik yoğunluğu 
-Kadıköy\'de şemsiye ile yürüyenler
-Genel ve Detay


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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