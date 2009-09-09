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İstanbul'da yağma başladı!

Sel suları altında kalan İkitelli'de korkulan başa geldi. Göle dönen sanayi bölgesi yağmacıların hedefinde..

09 Eylül 2009 03:00

Sel İstanbul'u tam anlamıyla vurdu. Onlarca ölü yüzlerce mahsur var. Göle dönen sanayi bölgesi yağmacıların hedefinde.


Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de yoğun yağışla birlikte su altında kalan işyerlerinden yağma olayları başladı.

İstanbul Halkalı ve İkitelli'de sel sularının bastığı fabrikalar bazı kişilerce yağmalandı. Onlarca insan can derdine düşerken, bölgeye kamyonetleri ve ellerindeki çuvallarla gelen yağmacılar, selin bastığı, camları kırılan fabrika ve mağazaları yağmaladı.

Bölgede bulunan muhabirlerin verdiği bilgilere göre yağmacılarla can derdine düşen bölge halkı arasında da kavgalar çıktı. Polisin bir kişi yağma yaptığı gerekçesiyle göz altına alırken bu kişinin arabasına da el konulduğu öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yol kenarlarında toplanan yağmacıların, poşet, hatta çuvalla olay yerine geldiğiifade ediliyor.

Bazı kişilerin özellikle zücaciye ve beyaz eşya dükkanlarıyla, bu tür eşyaların bulunduğu depolara girerek, porselen tabak, ütü, ısıtıcı ve benzeri ürünleri çaldıkları görüldü. Selin olduğu bölgelere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe asayiş ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.




Basın Ekspres yolunda da av tüfekleri yağmalandı.
 

Vatandaşların ve polislerin uyarılarına aldırmadan yağmaya devam eden şahısların, torbalarını doldurarak hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

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