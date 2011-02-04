-İSTANBUL'DA YABANCI SERMAYE BEREKETİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - İstanbul'da yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri 2010'da, 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 119 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kentte yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı ''2010 Yılı Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu'' raporuna göre, geçen yılın tamamında İstanbul'da yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri yüzde 118,66 artış gösterdi. Aynı dönemde yabancı yatırımcı sayısı yüzde 20,22 arttı. 2010'da 3.044 yabancı yatırımcı tarafından toplam 823 milyon 352 bin 513 liralık sermaye tutarında şirket kuruldu. 2009 yılında ise yabancı yatırımcı sayısı 2.532, yabancı sermaye değeri de 376 milyon 541 bin 260 lira seviyesinde gerçekleşmişti. 2010 yılında yeni kurulan şirketlerde yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektör elektrik-elektronik sektörü olurken, bu sektörde 450 yabancı yatırımcı toplam 256 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruluşu gerçekleştirdi. Elektrik-elektronik sektörünü, 191 milyon lira yatırılan yabancı sermaye toplamı ile müşavirlik hizmetleri sektörü izledi. -EN ÇOK YABANCI YATIRIM ÇEKEN SEKTÖRLER- İstanbul'a gelen yabancı yatırımcı sayısının yüzde 32'si, taahhüt edilen sermayenin ise yüzde 63,60'ı 3 ana sektörde yoğunlaştı. En çok yabancı yatırımcı çeken sektörler sıralamasında, toplam yabancı yatırımcı içinde yüzde 14,78 pay ile elektrik-elektronik ve bilişim, yüzde 9,03 pay ile inşaat, yüzde 8,18 ile ulaştırma sektörleri ilk sıraları paylaştı. Yabancı sermaye değerlerinde toplam yabancı sermayenin yüzde 31,03'ü elektrik-elektronik, yüzde 23,20'si müşavirlik hizmetleri, yüzde 9,37'si inşaat, yüzde 8,66'sı banka-sigorta sektörlerine yönelik kullanıldı. Geçtiğimiz yıl İspanya, Hollanda, İngiltere ve İran, şirket kuruluşlarında en fazla yabancı sermaye ile yatırımda bulunan ilk 4 ülke oldu. Yabancı sermaye değerine göre incelendiğinde ise 41 İspanyol yatırımcının firma kuruluşu için taahhüt ettikleri yabancı sermaye değeri, toplam içerisinde yüzde 19,04 pay ile 156 milyon 780 bin 46 lira oldu. İspanya'yı Hollanda 106 yabancı yatırımcı ve 147 milyon 851 bin 640 lira ile ikinci, İngiltere ise 11 yatırımcı ve 64 milyon 719 bin 326 lira ile üçüncü sırada takip etti. İran, 636 yatırımcı ve 64 milyon 33 bin 321 lira sermaye değeri ile dördüncü sırada yer aldı.