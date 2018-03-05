 İstanbul'da 'VIP pasaport' operasyonu:4 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA) - İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kaçaklar için sahte pasaport ve belge düzenlediği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda İnterpol\'e çalıntı bildirimi yapılan 50 pasaport ile Bylock\'tan aranması bulunan 8 FETÖ şüphelisine ait belgeler ele geçirildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler için sahte belge düzenleyen bir şebekeyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin Fatih Molla Gürani Mahallesi bir adreste olduklarını belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri, Ali A., Mahsum U., İbrahim Ç. ve Ahmet D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste arama yapan polis ekipleri 46 ülkeye ait 298 pasaport, 86 ülkeye ait kimlik kartı, sürücü belgesi, ikamet tezkeresi ve tanıtım kartı, farklı ülkelere ait 338 vize, 56 uçak biniş kartı, 160 silikon mühür, 2 numaratör, 600 tane pasaport hologramı, sahte 424 bin lira, 245 bin Euro ve 210 bin Dolar para ele geçirdi.

50 PASAPORT İNTERPOL TARAFINDAN ÇALINTI KAYITLI

Polis ekipleri ele geçirilen belgeleri ve pasaportları tek tek inceledi. Ekipler bulunan pasaportlardan 50\'sinin İnterpol\'e çalıntı bildirimi yapılmış pasaportlar olduğunu belirledi.

8 FETÖ\'CÜ SAHTE BELGE DÜZENLETTİRMİŞ

Polis ekipleri ele geçirdiği belgelerde yaptığı araştırmalarda FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen 8 kişinin bulunduğunu, bu kişilerinde yurtdışına kaçmak için şüphelilere belge düzenlettirdikleri ileri sürüldü.

VIP İŞLEMLER 10 BİN İLA 50 BİN DOLAR ARASI

Şüpheliler düzenledikleri belgeleri 10 bin ile 50 bin dolar arasında değişen ücretler karşılığında hazırladıklarını ve pek çok kişiyi sahte belgelerle yurtdışına çıkarttıklarını itiraf ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin çok kaliteli, anlaşılması zor pasaportlar ürettiğini ve bu yolla \'VIP\' kaçakçılık yaptıklarını belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiimiz cumartesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İbrahim Ç., Ahmet D. ve Mahsum U. ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden İbrahim Ç. ve Ahmet D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Mahsum U. ise serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.