İstanbul'da 'viagra' operasyonu

İstanbul'da düzenlenen polis operasyonunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 66 bin 775 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 450 bin lira olan ilaçların arasında 'Viagra' gibi ürünlerin olması dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesinde piyasaya cinse içerikli ilaçlar sürüleceğini belirleyen ekipler, hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Zeki H.'nin Çin'den yüksek miktarda cinsel içerikli ilaç getirdiği anlaşıldı. Şüphelinin gözaltına alınması için Bahçelievler'de operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı baskında, şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise aralarında “Viagra”nın da bulunduğu 66 bin 775 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 450 bin lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen ilaçların büyük bölümünün Türkiye'de satış izni olmadığı dile getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.