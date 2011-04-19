-İSTANBUL'DA VETO PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Milletvekili adaylığı iptal edilen Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi bir grup, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesi kararını protesto amacıyla Taksim'de oturma eylemi düzenledi. Taksim Meydanı'nda toplanan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine çeşitli sloganlar atan grup, oturma eylemi başlattı. Gruptan bazılarının Öcalan'ın posterini açtığı görüldü. Burada grup adına açıklama yapan Sebahat Tuncel, Kürt sorunun çözümünü istenmediğini ve Kürtlerin baskı altında tutulduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye'nin siyasi tarihi açısından önemli bir dava görülüyor. Bugün KCK davasını protesto etmek için burada toplanmayı planlamıştık. Ancak dün böyle bir karar alındı. Bu, Türkiye'de Kürt siyasetine yönelik yaklaşımın göstergesidir. Diyarbakır'da direnen, ana dilde eğitim için Kürt halkının özgürlüğü için, Kürtlerin kimliği için, Diyarbakır zindanında olan arkadaşlarımıza buradan selam gönderiyoruz.'' Halkların, Kürt sorununun çözümünden yana olduğunu, ancak iktidarın bunu istemediğini savunan Tuncel, yerel seçimlerde büyük başarı elde eden bir partinin yerel yöneticilerinin tutuklandığını, 2 yıldır cezaevinde tutulduklarını kaydetti. Tuncel, ''Kürtlerin, siyaset yapma özgürlüğünü ellerinden almaya çalıştılar. En son da YSK aldığı bu kararla aslında devletin bütün kurumlarının, aynı düşündüğünü ortaya koydu. Kürt halkına siyaset yapma hakkını tanımadıklarını ortaya koydu. Türkiye'de 20 milyon Kürt var. 20 milyonu da tutuklayacak mısınız? Siyaset yapma hakkı verilmezse bu iş nasıl olacak?'' şeklinde konuştu. Grup, yaklaşık 1,5 saatlik oturma eyleminin ardından Aksaray'a doğru yürüyüşe geçti. Eyleme, BDP İstanbul Milletvikili Ufuk Uras ve bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder de destek veriyor. -HATİP DİCLE, İFADE VERDİ- Yüksek Seçim Kurulu'nun başvurusunu iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle, Van'da yargılandığı dava nedeniyle Diyarbakır'da ifade verdi. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasından tutuklu bulunan kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle'nin Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince talimatla ifadesi alındı. Van'da 2009 yılında düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan Ahmet Türk, Bekir Kaya ve Mehmet Selim Ertaş ile yargılanan Dicle, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, talimata konu dava dosyasının Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK davası ile birleştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, birleştirilme hususunun Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin takdirine bırakılması kararını verdi. Sanık Dicle'nin ifade tutanağı, yargılamanın yapıldığı Van 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.