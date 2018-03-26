İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet baskını; 250 bin lira ele geçirildi!

İstanbul'da hakkında vergi incelemesi olan firmadan rüşvet almak istediği öne sürülen vergi müfettişi ile rüşvet vereceği iddia edilen kişi tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vergi müfettişinin, vergi incelemesi olan bir inşaat firmasından rüşvet alacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, Eyüp'te düzenlenen operasyonda, vergi müfettişi D.Y. ile şirket yöneticisi F.T. ve B.O. yakalandı. Şüphelilerle birlikte poşet içerisinde 250 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve F.T. tutuklanırken, B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.