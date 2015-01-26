İstanbul'da 'veresiye defteri' kalkıyor

İstanbul Bakkallar Odası'nca (İSTBAKO) gerçekleştirilen proje kapsamında veresiye defterleri kaldırılıyor. Bakkallar kayıtlarını artık veresiye defteri yerine bilgisayar ortamında tutacak.

İstanbul Bakkallar Odası başkanı İsmail Keskin, söz konusu proje için şunları söyledi:

"Bakkallar için geliştirdiğimiz programı bilgisayarlarına yükleyeceğiz dedi. Yeni uygulamanın marketlerdeki sisteme benzediğini söyleyen Keskin "Ancak burada farklı olan, bu çıkan yekûn, eğer müşteri veresiye alacaksa program sayesinde direkt olarak müşterinin hesabına kayıt edebiliyor. Eğer müşteri değilse kolay bir şekilde veresiye hesabı açılabiliyor."

Beyoğlu pilot bölge

AA'da yer alan habere göre, genelde düzensiz öğrencilerin defterleri için kullanılan "Tıpkı bakkal defteri gibi" benzetmesine de konu olan veresiye defterlerinin kaldırılmasıyla modern dünyada ayakta kalmaya çalışan bakkallar, teknolojiyle buluşacak.

Bakkallar artık veresiye defteri yerine kayıtlarını bilgisayar ortamında tutacak. Pilot bölge seçilen Beyoğlu'nda başlatılan projeyle, şehirdeki tüm bakkalların bu sisteme geçmesi sağlanacak.

'Veresiye' hesabı kolayca açılıyor

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin, yaptığı açıklamada, elektronik sisteme geçişin hayatın her alanında ciddi bir şekilde yaşandığını ve bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, projelerini bu kapsamda geliştirdiklerini anlattı.

Projeyle esnafın, etiketleme, barkod ve otomasyon sistemlerini aktif kullanmasının hedeflendiğini dile getiren Keskin, "Odanın, bakkallar için geliştirdiği programı bilgisayarlarına yükleyeceğiz. Bu programla esnaf, müşterinin aldığı bir ürünün barkodunu okuttuğunda anında fiyatını görecek. Marketlerdeki sisteme benziyor. Ancak, burada farklı olan bu çıkan yekun, eğer müşteri veresiye alacaksa program sayesinde direkt olarak müşterinin hesabına kayıt edebiliyor. Eğer müşteri değilse kolay bir şekilde veresiye hesabı açılabiliyor" diye konuştu.

Keskin, bu çalışmayı esnaf ve müşteri arasındaki ilişkiyi geliştirmek için tasarladıklarını vurgulayarak, yeni dönemde esnafın iş kalitesinin artacağını söyledi.

Müşteri hesabını internette de görebilecek

Bakkalların yıllardır veresiye defteri alışkanlığının bulunduğunu ifade eden Keskin, şöyle devam etti:

"Bakkal ve veresiye defteri toplumumuz için can simidi olup esnafımıza atadan, dededen kalma bir örf, adettir. Mahalleliye, semt sakinine sırtınızı dönmeniz, hayır demeniz mümkün değil. Zaten mevcut ekonomi içerisinde bakkalın önemi buradan daha iyi anlaşılabilir. Türkiye'de bakkal esnafı, veresiye defterinde 1 milyar lira civarında vatandaşın yükünü taşıyor.

Türkiye'nin en zor dönemlerinde bile eğer bir sosyal patlama yaşanmıyorsa bunda bakkalın veresiye defterinin payı da var. Biz de bakkal ile müşteri arasındaki bu ilişkiyi, hem pratik hem de güven ilişkisi kuvvetli bir aşamaya getirmeye çalışıyoruz. Bu program sayesinde müşteri, aldığı ürünün tarihini markasını ve saatine kadar her şeyi hesabında görebilecek. Hem bakkal bütün bunları deftere yazarak zaman kaybetmeyecek, hem de müşteri bu bilgileri görerek bakkalına daha çok güvenecek."

Keskin, müşteri ve işletme açısından borç takibinin daha kolay yapılabileceğine işaret ederek, müşterilerin ilerleyen dönemlerde bakkal hesaplarını mobil olarak internet üzerinden takip edilebileceğini vurguladı.

'Her yıl esnafa eğitim veriyoruz'

Oda olarak her yıl esnafa eğitim verdiklerini aktaran Keskin, "Müşteri ilişkileri, teknolojik ve modern gelişmeler ile gıda güvenliği ve hijyen konularını sıkça işliyoruz. Telefonla aldığımız siparişlerin yanına internetten sipariş eklendi. Dünya değişiyor, bizim aynı kalmamız mümkün değil. Müşterilerimiz bizim için önemli. Bu açıdan teknolojiyi önemsiyor, kullanmaya ve kullandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmayla esnafımız müşterisine hem daha hızlı cevap verebilecek hem de daha rahat bütçe yapabilecek. Sistemle birlikte esnafımızın işlerinin de artacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Beyoğlu'nda bakkal işleten Bahadır Ünal da sistemin büyük bir kolaylık sağladığını dile getirerek, bu sayede müşterileriyle aralarındaki güvenin daha da pekişeceğini kaydetti.

Ünal, veresiye defterine her şeyi detaylı olarak yazamadıkları için bazen müşteriyle sorunlar yaşadıklarına değinerek, "Sistem, aylar öncesindeki bir ürünün tarihini, saatini ve hatta markasını bile gösteriyor. Müşterilerimiz aldığını unuttuğu zaman aramızda bazen güvensizlik doğuyordu. Ama artık bunları aşacağız. Ayrıca, sistem sayesinde müşterimizi bekletmeden işimizi daha hızlı yapıyoruz. Odamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.