İstanbul'da 'veremli' kurban paniği

İstanbul Başakşehir’de verem olduğu belirlenen kurbanlık hayvan, sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kurbanın eti dağıtılmadan imha edilirken, 4 hissedar belediyeyi şikayete hazırlanıyor. Kurban sahipleri, "Eğer verem başka hayvanlara bulaştıysa ve bu hastalıklı etler dağıtıldıysa çok ciddi bir sağlık tehdidi var demektir" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, İstanbul Başakşehir'de Doktor Taylan G.'nin de aralarında olduğu 4 hissedar, Kurban Bayramı için İstanbul'daki bir çiftlikten büyükbaş hayvan satın aldı. Grup, hayvanı Başakşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği kesim yerine getirdi.



İç organlarında kistler görüldü





Kesilen kurban parçalanırken, Taylan G. hayvanın iç organlarında anormal kistler gördü. Şüphelenen doktor, hayvanın ciğerlerini yakından incelediğinde verem teşhis etti.

Ciddi sağlık riski



Hemen kasabın parçalama işlemini durduran Taylan G., hayvanın bulaşıcı hastalıklı olduğunu herkesin elini çekmesini istedi. Kesim yerine belediye görevlileri ve belediye veterineri çağrıldı. Veteriner, kurbanlığı inceledi ve veremi teşhis etti. Ardından da kurbana dokunan herkesin ellerini yıkaması ve kurbanın derhal gömülerek imha edilmesi gerektiğini söyledi.



İddiaya göre, belediye görevlileri tutanak tutmaya yanaşmayınca hissedarlar olayyerine avukatlarını çağırdı. Yapılanın suç olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirten kurban sahipleri, "Eğer verem başka hayvanlara bulaştıysa ve bu hastalıklı etler dağıtıldıysa çok ciddi bir sağlık tehdidi var demektir" şeklinde konuştu.