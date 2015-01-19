İstanbul'da vapurlara özel güvenlik geldi

İstanbul'da şehir içi sefer yapan vapurlarda özel güvenlik şirketi görev alacak. Kameradan sigara içenleri tespit eden özel güvenlik birimleri, vapurlarda müzik yapan gençleri ise engelleyerek, vapurun gideceği iskelede zabıtaya teslim edecek.

ilerihaber.org'un haberine göre, yeni göreve başlayan özel güvenlikler ise vapurda müzik yapan gençleri engelleyecek ve vapurun yanaştığı iskelede zabıtalara teslim edecek.



Daha önce vapurda müzik yapan gençlerin engellenmesi hem yolcuların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden olmuştu.

Özel güvenlik şirketinin ortaklarından biri AKP'li

Vapurlardaki özel güvenlikler 'Vira Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketine' bağlı çalışıyorlar. Sicil kayıtlarına göre şirket Abdulkadir Turan ve M. Yıldırım Turan isimli iki şahsın ortaklığına ait.