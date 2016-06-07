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İstanbul’da vapur kazası; 3 kişi yaralı, araçlar mahsur!

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kapak açılamadığı için araçlar vapurdan çıkamıyor

07 Haziran 2016 20:24

İstanbul Sirkeci'de iskeleye çarpan arabalı vapurda 3 yolcu yaralandı, araçlar mahsur kaldı.

Hürriyet’in haberine göre, Sirkeci’de 'Zeytinburnu' isimli arabalı vapur, yanaşırken iskeleye çarptı. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada, kapağı açılmadığı için araçlar vapurdan çıkamıyor.

 

İDO: Yaralılar tedavi için hastaneye gönderildi

 

Sirkeci'de arabalı vapurun iskeleye çarpmasıyla ilgili İDO'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İDO'nun Sirkeci-Harem araba vapuru hattında, saat 16:30 sularında, Harem'den kalkıp Sirkeci'ye yanaşmakta olan Zeytinburnu adlı araba vapurunun, yanaşma manevrası sırasında iskeleye sert yaslanması sonucunda 2 yolcumuz yaralanmıştır. Yaralılar tedavi için hastaneye gönderilmiştir" denildi. 

 

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