İstanbul'da uzun namlulu silahlarla polis aracına ateş açıldı

İstanbul'da Esenler TEM yolunda adliye çalışanlarına korumalık yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda aracın lastiği patladı. Saldırganlar kaçtı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul'da Esenler Tekstilkent TEM Kuzey Yol'da saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliye çalışanlarına eskortluk yapan trafik aracına yol kenarındaki boş bir araziden 3 el ateş açıldı. Uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu polis aracının lastikleri patladı. Zorlukla duran araçta ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan ya da saldırganlar karanlıktan faydalanarak kaçtı. Polis bölgede operasyon başlattı.