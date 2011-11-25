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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen ve ''Şafak'' adı verilen eş zamanlı operasyonda, 43 kişi gözaltına alındı.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen ve ''Şafak'' adı verilen eş zamanlı operasyonda, 43 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği kişilere yönelik Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu diğer polis birimlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.


Çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen ve ''Şafak'' adı verilen operasyonda, açılmayan kapılar ''koç başı'' ile kırıldıktan sonra içeride aramalar yapıldı.


Narkotik maddeler konusunda eğitimli köpeklerin kullanıldığı operasyon 43 kişi gözaltına alındı.


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