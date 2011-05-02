-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - İstanbul'da 3 ayrı operasyonda 4 kilo 378 gram kokain ve 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi, 11 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya asıllı Türk vatandaşı E.O'yu, karton kutulardaki balık kafaları içine gizlediği 2 kilo 182 gram kokainle Atatürk Havalimanı'nda yakaladı. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddenin dağıtımında E.O. ile bağlantısı olduğu belirlenen Nijerya uyruklu O.F.A, Gine Uyruklu A.C, Ruanda uyruklu M.M. ve H.M. de Şişli'de belirlenen adreslerinde gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 313 gram esrar ele geçirildi. Narkotik polisi, aynı gün başka bir olayda uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen Jamaica uyruklu G.A.K'yi yerleştiği otelde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.A.K'nın midesinde 30 kapsül içinde 350 gram taş ve toz halinde kokain bulundu. Soruşturmada, G.A.K. ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlılar R.N, M.E.S, A.I. ve C.D ise Fatih'te 17 gram esrar ile yakalandı. Diğer operasyonda ise, Bulgaristan'dan gelen ve uyuşturucu kuryesi olduğu bildirilen A.S.A. adlı kadın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Zanlının kadının çantasında yapılan aramalarda 3 adet dini motifli heykel içerisine gizlenmiş 1 kilogram 846 gram kokain ele geçirildi. Son 40 gün içerisinde yapılan 3 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 11 zanlının, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildikleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.