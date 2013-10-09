İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, gözaltılar var

Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operayona havadan da destek verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki Akasya, Morlale, Şener ve Enver sokaklarda bulunana çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyona Özel Harekât polisleri de katıldı. Polis ekipleri adreslere kapalıları koç başı ile kırarak girdi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Operasyon sırasında baskın yapılan bir evde bulunanlar çatıya çıkarak kaçmaya çalıştıkları sırada polis tarafından gözaltına alınmaları dikkat çekti.