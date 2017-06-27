İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 70 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Müdürlüğü'nün ortak başlattığı büyük uyuşturucu operasyonunda, 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Polis ekipleri şüpheli gördükleri kişiler ve araçlar ile baskın yapılan evlerde geniş çaplı arama yaptı. Çayırbaşı Mahallesi başta olmak üzere 5 farklı yerde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 6 kişi gözaltına alınırken bir miktar esrar maddesi ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 3 farklı suçtan aranan bir firari de operasyon çerçevesinde yakalandı. Aramalar sırasında narkotik dedektör köpeği 'Panzer' de yardım etti.

Operasyona özel harekat da destek verdi.

Polis ile gençler arasında ilginç diyalog

Operasyon sırasında üst araması yapan polis ile elinde dini içerikli bir kitap bulunan iki genç arasında ilginç diyalog yaşandı.

Polis mahallede şüpheli gördüğü 2 kişiye üst araması yapmak için harekete geçti. Elinde bulunan dini içerikli kitabı bırakmak istemeyen genç polise, "Saygılı olun. Kitabı uygun bir yere bırakayım..." diyince, polis: "Biz de Müslümanız . Biz de saygılıyız…" dedi. Polisin üst araması yaptığı sırada diğer genç defalarca, "Bırak arasınlar. La ilahe illalah. Ya rabbel alemin. Estağfurullah" dedi. (DHA)