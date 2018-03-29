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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan Ural/İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi

29 Mart 2018 10:11

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan Ural/İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 

İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt ve Esenler\'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, narkotik polisleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi.
 
POLİS GİRİŞ KAPISININ CAMINI KIRARAK GİRDİ
Binanın girişine gelen ekipler, apartmanın giriş kapısının camını kırarak içeri girdi. Bina içindeki güvenliği sağlayan Özel Harekat Timleri dışarı çıkarak çevre güvenliği aldılar. Ekiplerin, operasyon yapılan adreslerdeki işlemleri devam ediyor. 
 
 
Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin operasyona gidişi
-Polislerin giriş kapısının camını kırması
-Polislerin içeri girmesi
-Özel Harekat Timleri\'nin binadan çıkışı
-Genel ve detay görüntüler.
 

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