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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi

05 Ekim 2017 10:10

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy\'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Bakırköy\'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Osmaniye Mahallesi, Aralık Başı Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katına özel harekat timleri ile birlikte giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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