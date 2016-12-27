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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

27 Aralık 2016 12:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerinde 7 adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayıda polis destek verdi.

Silahtar Ağa Mahallesi Osmanlı Sokak’ta bir gecekonduya giren ekipler burada arama yaparak bir kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

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