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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 8 ilçede düzenlediği 7 ayrı operasyon düzenledi

21 Eylül 2017 16:16

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 8 ilçede düzenlediği 7 ayrı operasyon düzenledi. 
Polis ekiplerinin 14-21 Eylül tarihleri Fatih, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece\'de düzenlediği operasyonlarda 3\'ü yabancı uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda 104 kilo esrar, 32 kilo bonzai, 17 bin 500 ecstasy hap, 47 bin captagon hap, 1 kilo skunk, 950 gram kokain, 858 gram afyon sakızı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 103 bin 750 lira ile 4 tabanca 3 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 7 operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 

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