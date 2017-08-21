 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 

- Uyuşturucu üretimi için İran\'dan kimyager getirmişler



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüp ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığı 2 ayrı operasyonda uyuşturucu imalathanesine ve yüklü miktarda uyuşturucu bulunan bir eve operasyon düzenledi.

50 KİLO HİNT KENEVİRİ

Polis ekipleri 15 Ağustos\'ta Bakırköy ve Zeytinburnu\'nda yaptığı operasyonda önceden tespit ettiği adreslere baskın düzenledi. Ekipler, bir evde yaptığı aramalarda 50 kilo Hint Keneviri ele geçirdi. Polis, operasyon kapsamında K.K. ve S.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.



İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp ve Beyoğlu\'nda uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 2 adrese 18 Ağustos\'ta operasyon düzenledi.

Polis ekipleri yaptıkları baskında laboratuar olarak kullanılan uyuşturucu imalathanesinde 1\'i Afgan uyruklu, 4\'ü İran uyruklu toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda 12 kilo Metamfetamin hammaddesi, 16 kilo ecstasy ham maddesi, 2 tabanca ve 100 kilo sıvı kimyasal madde ile 20 kilo toz kimyasal madde ele geçirildi.



UYUŞTURUCUYU ÜRETEN KİMYAGERLER İRAN\'DAN GELMİŞ

Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri biri kadın 2 İranlı kimyagerin ürettiği tespit ederek, şüphelileri metamfetamin üretmeleri için Türkiye\'ye getirildiğini belirledi. Yapılan 2 ayrı operasyonda ele geçirildiği keneviri ve uyuşturucu hammaddelerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

2 KİŞİ TUTUTLU, 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan toplam 9 şüpheliden 2\'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Bir evin kapısını kırarak içeriye giren ekiplerin evde arama yapması ve uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri bulması görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu hammaddeleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin kapıyı kırması

-Ekiplerin içeri girmesi

-İçeride yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu hammaddeleri



(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hammaddeleri

-Cam şişeler

-Ele geçirilen 2 tabanca

-Genel ve detay görüntüler



