İstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü restoran Big Chefs'te silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili yeni gelişmeler var. Saldırgan Hüseyin Mert Saral gözaltına alındı. Öldürülen kişinin Mehmet Ali Büyüksarıoğlu olduğu öğrenildi. Saldırının nedeninin 12 yıl önce işlenen bir cinayet olduğu belirtiliyor.

Beykoz'da ünlü bir restoranda silahlı saldırı yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay saat 16.30 sıralarında Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, restoranda oturan bir saldırgan arasında husumet bulunan bir kişiyi görünce aniden silahını çekti. Şahsı vuran saldırgan, restorandaki iki müşterinin ise hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.Saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görgü şahidi bir vatandaş, "Biz bir kafede oturuyorduk. Karşı restoranda silah sesleri duyduk. Vuran şahıs zannedersem oturdu. Sigarasını yaktı, suyunu içti, silahı masaya koydu. Polisin gelmesini bekledi. Vurulan kişiyi görmedik. Ambulanslar geldi, hastaneye kaldırıldılar" dedi.

Hüseyin Saral 2015 yılında Roma’da bir restoranda öldürülmüştü. Büyüksarıoğlu, o dönem Sedat Şahin’e istihbarat toplamakla suçlanmıştı. Beykoz'daki saldırının bu cinayetle ilgili olduğu tahmin ediliyor.