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İstanbul'da, üniversite binasında yangın

Rektörlük binasında çıkan yangın, hasara neden oldu

01 Ağustos 2017 00:02

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin rektörlük binasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, üniversitenin rektörlük binasının dış cephesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden üniversite personeli, itfaiyeye haber verip yangına ilk müdahaleyi yaptı. Personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan yangın, binada hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı.

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